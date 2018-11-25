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Altınordu 1 - Afjet Afyonspor 1
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ALTINORDU 1 - AFJET AFYONSPOR 1

Altınordu 1 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Altınordu ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altınordu 1 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Altınordu ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer (89' Mehmet Enes Sığırcı), Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert, Alican Özfesli (73' Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (80' Anıl Koç), Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş (58' Erdi Zengin), İsmet Benli, Mehmet Güven, Sinan Özkan, Yasin Yener (88' Aykut Uluç), Ersel Aslıyüksek, Taşkın İlter, Theodore Mendy (72' Onur Toprak)

Teknik Direktör: Serhat Güller

Hakem: Özgüç Türkalp, Emin Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Emre Malok

Goller: DK 41: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor ), DK 90: Anıl Koç (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 15: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 27: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 37: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), DK 38: Taşkın İlter (Afjet Afyonspor )

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