Altınordu 1 - Afjet Afyonspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Altınordu ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer (89' Mehmet Enes Sığırcı), Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert, Alican Özfesli (73' Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (80' Anıl Koç), Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş (58' Erdi Zengin), İsmet Benli, Mehmet Güven, Sinan Özkan, Yasin Yener (88' Aykut Uluç), Ersel Aslıyüksek, Taşkın İlter, Theodore Mendy (72' Onur Toprak)
Teknik Direktör: Serhat Güller
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Emin Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Emre Malok
Goller: DK 41: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor ), DK 90: Anıl Koç (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 15: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 27: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 37: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), DK 38: Taşkın İlter (Afjet Afyonspor )
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.