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İşte Altınordu - Afjet Afyonspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINORDU - AFJET AFYONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Afjet Afyonspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Altınordu ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altınordu - Afjet Afyonspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Afjet Afyonspor : Mehmet Güven, Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Yasin Yener, Sinan Özkan, Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Theodore Bernard Mendy

Teknik Direktör:

Hakem: Özgüç Türkalp, Emin Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Emre Malok

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