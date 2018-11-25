İşte Altınordu - Afjet Afyonspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Afjet Afyonspor : Mehmet Güven, Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Yasin Yener, Sinan Özkan, Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Theodore Bernard Mendy
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Emin Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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