İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Hüseyin Türkmen, Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, , Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, , , Mathieu Valbuena, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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