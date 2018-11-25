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İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Hüseyin Türkmen, Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, , Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, , , Mathieu Valbuena, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas

Teknik Direktör:

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

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