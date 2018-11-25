Kasımpaşa - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, , Syam Habıb Ben Youssef, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Özgür Çek, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, Ahmed Ildız, , Murat Akça, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Erkan Kaş
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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