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Kasımpaşa - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
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KASIMPAŞA - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kasımpaşa - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, , Syam Habıb Ben Youssef, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Özgür Çek, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, Ahmed Ildız, , Murat Akça, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat

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Kasımpaşa 3 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Bursaspor 1 - Kasımpaşa 2
Bursaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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