Gazişehir Gaziantep FK 1 - Boluspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 1-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Prince Segbefia (83' Kubilay Aktaş), Samican Keskin, Jefferson Nogueira (69' Kerim Avcı), Rydell Poepon, Yonathan Del Valle, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Mamadou Diarra, Umut Gündoğan, Mustafa Durak (63' Guido Kocer), Melih Okutan, Burak Asan (75' Bilal Sebaihi), Chukwuma Akabueze, Özgürcan Özcan (46' Franck Etoundi)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Habip Tiryaki, Hasan Hüseyin Tetik, Erkan Özdamar
Gol: DK 45: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 12: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 14: Jefferson Nogueira (Gazişehir Gaziantep FK), DK 15: Burak Asan (Boluspor), DK 17: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 19: Ufuk Budak (Boluspor), DK 20: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 49: Ümit Kurt (Boluspor), DK 89: Seifedin Chabbi (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK)
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