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Adana Demirspor 1 - Adanaspor 1
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ADANA DEMİRSPOR 1 - ADANASPOR 1

Adana Demirspor 1 - Adanaspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adana Demirspor 1 - Adanaspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Jakub Kosecki (74' Herve Kage), Berk Yıldız, Hamidou Traore, Orkan Çınar, Pote

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Adanaspor: Goran Karacic, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Kenan Karışık (45' Abdulkadir Özdemir), Hakan Barış (90' Renan Diniz), Gökhan Sazdağı (65' Ahmet Dereli), Robert Feczesin, Claudiu Bumba, Famoussa Kone

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hakem: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara, Yasin Kol

Goller: DK 15: Jakub Kosecki (Adana Demirspor), DK 85: Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 30: Jakub Kosecki (Adana Demirspor), DK 34: Pote (Adana Demirspor), DK 37: Tayyib Talha Sanuç (Adana Demirspor), DK 73: Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), DK 90: Robert Feczesin (Adanaspor), DK 90: Famoussa Kone (Adanaspor), DK 90: Hakan Barış (Adanaspor)

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