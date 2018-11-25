Akhisar Bel. 2 - Bursaspor 4
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Akhisar Bel. ile Bursaspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 4-2 kazandı.
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Abdoul Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural, Kadir Keleş (70' Serginho Mineiro), Avdija Vrsajevic (74' Caner Osmanpaşa), Josue, Helder Barbosa, Aykut Çeviker (88' Adrien Regattin), Onur Ayık, Elvis Manu
Teknik Direktör: Cihat Arslan
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Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Henri Saivet (90' Ramazan Keskin), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Stephane Badji, Burak Kapacak (28' Umut Nayir), Tunay Torun (89' Yusuf Erdoğan)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 8: Elvis Manu (Akhisar Bel.), DK 39: Onur Ayık (Akhisar Bel.), DK 45: Umut Nayir (Bursaspor), DK 65: Umut Nayir (Bursaspor), DK 85: Iasmin Latovlevici (Bursaspor), DK 90: Ramazan Keskin (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 30: Iasmin Latovlevici (Bursaspor), DK 76: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
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