Demir Grup Sivasspor 1 - Çaykur Rizespor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Robinho, Carl Medjani (64' Sergiy Rybalka), Hakan Arslan, Gabriel Torje (90' Paul Papp), Emre Kılınç, Arouna Kone (64' Muhammet Demir)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Koray Altınay, Ali Çamdalı, Fernando Boldrin, Marwane Saadane (90' Oleksandr Gladky), Aminu Umar (75' Robin Yalçın), Braian Samudio (60' Süleyman Koç), Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Bahattin Şimşek
Goller: DK 60: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 76: David Braz (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Jakub Brabec (Çaykur Rizespor), DK 66: Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), DK 69: Douglas (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: DK 85: Douglas (Demir Grup Sivasspor)
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