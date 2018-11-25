Denizlispor 3 - Giresunspor 2
Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Denizlispor ile Giresunspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 3-2 kazandı.
Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Marc Kibong Mbamba, Mehmet Akyüz (90' Gökhan Süzen), Recep Niyaz (88' Burak Altıparmak), Burak Çalık (57' Deniz Vural), Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, William Sery, Emre Uğur Uruç, Guy Landel, Zeni Husmani (78' Muhammed Ildiz), Kürşad Sürmeli, Kağan Miray Bağış (61' Adama Ba), Abiola Dauda, Volkan Okumak (82' Ozan Can Kökcü)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Emrah Ünal, Murat Erdoğan
Goller: DK 3: William Sery (Giresunspor), DK 34: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 75: Volkan Okumak (Giresunspor), DK 76: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 83: Abdülkerim Bardakçı (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 31: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 50: Marc Kibong Mbamba (Denizlispor), DK 54: Emre Uğur Uruç (Giresunspor), DK 69: Deniz Vural (Denizlispor), DK 76: Volkan Okumak (Giresunspor), DK 77: Abdülkerim Bardakçı (Denizlispor), DK 83: Ozan Can Kökcü (Giresunspor), DK 89: Kayacan Erdoğan (Giresunspor)
Kırmızı Kart: DK 55: Marc Kibong Mbamba (Denizlispor)
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