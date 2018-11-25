﻿
Denizlispor 3 - Giresunspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR 3 - GİRESUNSPOR 2

Denizlispor 3 - Giresunspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Denizlispor ile Giresunspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 3-2 kazandı.

494 Okunma

Denizlispor 3 - Giresunspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Denizlispor ile Giresunspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 3-2 kazandı.

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Marc Kibong Mbamba, Mehmet Akyüz (90' Gökhan Süzen), Recep Niyaz (88' Burak Altıparmak), Burak Çalık (57' Deniz Vural), Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, William Sery, Emre Uğur Uruç, Guy Landel, Zeni Husmani (78' Muhammed Ildiz), Kürşad Sürmeli, Kağan Miray Bağış (61' Adama Ba), Abiola Dauda, Volkan Okumak (82' Ozan Can Kökcü)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Emrah Ünal, Murat Erdoğan

Goller: DK 3: William Sery (Giresunspor), DK 34: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 75: Volkan Okumak (Giresunspor), DK 76: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 83: Abdülkerim Bardakçı (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 31: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 50: Marc Kibong Mbamba (Denizlispor), DK 54: Emre Uğur Uruç (Giresunspor), DK 69: Deniz Vural (Denizlispor), DK 76: Volkan Okumak (Giresunspor), DK 77: Abdülkerim Bardakçı (Denizlispor), DK 83: Ozan Can Kökcü (Giresunspor), DK 89: Kayacan Erdoğan (Giresunspor)

Kırmızı Kart: DK 55: Marc Kibong Mbamba (Denizlispor)

﻿

İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Giresunspor 4 - K Karabükspor 0
Boluspor 1 - Denizlispor 2
İşte Giresunspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Boluspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Gençlerbirliği'nin 11. maçta 10. galibiyeti Giresun'dan
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿