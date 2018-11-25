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Adana Demirspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
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ADANA DEMİRSPOR - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Kurtuluş Yurt, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, , Berkan Yıldırım, Goran Karacıc, Onur Akbay, , Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hakem: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara, Yasin Kol

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Adana Demirspor 1 - Adanaspor 1
Altay 3 - Adana Demirspor 0
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Adanaspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 1
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