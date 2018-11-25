Adana Demirspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Kurtuluş Yurt, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, , Berkan Yıldırım, Goran Karacıc, Onur Akbay, , Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
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Hakem: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara, Yasin Kol
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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