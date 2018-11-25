Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mustafa Sami Can Keskin, Jefferson Nogueıra Junıor, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Gökhan Değirmenci, Burak Asan, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Habip Tiryaki, Hasan Hüseyin Tetik, Erkan Özdamar
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