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Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BOLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mustafa Sami Can Keskin, Jefferson Nogueıra Junıor, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Gökhan Değirmenci, Burak Asan, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör:

Hakem: Süleyman Abay, Habip Tiryaki, Hasan Hüseyin Tetik, Erkan Özdamar

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Gazişehir Gaziantep FK 1 - Boluspor 0
Boluspor 1 - Denizlispor 2
Boluspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Adanaspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 1
Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...
K Karabükspor 0 - Boluspor 2
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