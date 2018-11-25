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Akhisar Bel. - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSAR BEL. - BURSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Akhisar Bel. ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Avdıja Vrsajevıc, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Güray Vural, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, Stephane Badjı, Iasmın Latovlevıcı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan, Abdulkadir Bitigen

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