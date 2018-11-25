İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Denizlispor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Marc Kıbong Mbamba
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , , Kağan Miray Bağış, , Volkan Okumak, Emre Uğur Uruç, Kayacan Erdoğan, , Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Emrah Ünal, Murat Erdoğan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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