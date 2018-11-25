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İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DENİZLİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Denizlispor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Denizlispor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Marc Kıbong Mbamba

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , , Kağan Miray Bağış, , Volkan Okumak, Emre Uğur Uruç, Kayacan Erdoğan, , Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Emrah Ünal, Murat Erdoğan

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Denizlispor 3 - Giresunspor 2
Giresunspor 4 - K Karabükspor 0
Boluspor 1 - Denizlispor 2
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