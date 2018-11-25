İşte Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Tolgahan Acar, , Andreı Gabrıel Torje, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Bahattin Şimşek
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