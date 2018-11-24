﻿
BB Erzurumspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

BB ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

188 Okunma

BB Erzurumspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, , Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Zeki Yıldırım, Maıcon Marques Bıtencourt, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar, Kutluhan Bilgiç

﻿

Antalyaspor 1 - Akhisar Bel. 2
Antalyaspor - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...
BB Erzurumspor 2 - Göztepe 1
İşte BB Erzurumspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Akhisar Bel. 1 - BB Erzurumspor 1
Kasımpaşa 1 - Antalyaspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿