BB Erzurumspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, , Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Zeki Yıldırım, Maıcon Marques Bıtencourt, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Mevlüt Erdinç
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.