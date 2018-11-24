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İşte Hatayspor - Altay maçında ilk 11'ler
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İŞTE HATAYSPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hatayspor - Altay maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Hatayspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Hatayspor - Altay maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Altay: Gençer Cansev, Serkan Sözmen, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener, , Yasin Palaz, , Tevfik Altındağ, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz

Teknik Direktör:

Hakem: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Çağdaş Altay

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