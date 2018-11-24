İşte Hatayspor - Altay maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Altay: Gençer Cansev, Serkan Sözmen, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener, , Yasin Palaz, , Tevfik Altındağ, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Çağdaş Altay
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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