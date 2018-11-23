Galatasaray 1 - Atiker Konyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Mariano Filho, Fernando Reges (80' Celil Yüksel), Selçuk İnan (67' Muğdat Çelik), Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru
Teknik Direktör:
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun (80' Amir Hadziahmetovic), Uğur Demirok, Nejc Skubic, Abdou Traore, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson (72' Moryke Fofana), Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Adis Jahovic (72' Mustapha Yatabare)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Serkan Çınar
Goller: DK 69: Uğur Demirok (Galatasaray), DK 90: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 48: Ozan Kabak (Galatasaray), DK 57: Abdou Traore (Atiker Konyaspor), DK 90: Amir Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor), DK 90: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor)
Kırmızı Kart: DK 87: Serdar Aziz (Galatasaray)
Fikstürü - Puan Durumu
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