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K Karabükspor 1 - Balıkesirspor Baltok 2
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K KARABÜKSPOR 1 - BALIKESİRSPOR BALTOK 2

K Karabükspor 1 - Balıkesirspor Baltok 2

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında K Karabükspor ile Balıkesirspor Baltok Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

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K Karabükspor 1 - Balıkesirspor Baltok 2

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında K Karabükspor ile Balıkesirspor Baltok Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin (78' Ali Kemal Yılmaz), Fatih Tultak, Arda Belen, Arif Bostancı, Ahmet Karadayı (67' Melih Berat Arslan), Cihan Aydın, Berk Kervankıran (57' Batuhan Kurt), Hüseyin Topbaş, Yusuf Akbulut

Teknik Direktör: Taner Öcal

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (84' Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Furkan Çil (46' Foxi Kethevoama), Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo (53' Mehmet Boztepe)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Erkan Engin, Erkan Akbulut, Ali Can Alp, Ramazan Keleş

Goller: DK 38: Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok), DK 40: Oğuz Yılmaz (K Karabükspor), DK 64: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 44: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 60: Arif Bostancı (K Karabükspor), DK 63: Hüseyin Topbaş (K Karabükspor)

Kırmızı Kart: DK 3: Can Sıkılmaz (K Karabükspor)

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