İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:30'da başlayacak Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Ömer Bayram, , Fernando Francısco Reges, , Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, , Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Adıs Jahovıc, Denı Mılosevıc, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Serkan Çınar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.