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İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:30'da başlayacak Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Ömer Bayram, , Fernando Francısco Reges, , Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör:

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, , Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Adıs Jahovıc, Denı Mılosevıc, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Serkan Çınar

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Galatasaray 1 - Atiker Konyaspor 1
Kayserispor 0 - Galatasaray 3
Kayserispor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
1
Atiker Konyaspor 2 - MKE Ankaragücü 0
Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
Demir Grup Sivasspor 0 - Atiker Konyaspor 0
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