İşte K Karabükspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak K Karabükspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , , Can Sıkılmaz, , Yusuf Akbulut, , Arif Bostancı
Teknik Direktör: Taner Öcal
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Engin, Erkan Akbulut, Ali Can Alp, Ramazan Keleş
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