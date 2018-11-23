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İşte K Karabükspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE K KARABÜKSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında K Karabükspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K Karabükspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak K Karabükspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 13. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , , Can Sıkılmaz, , Yusuf Akbulut, , Arif Bostancı

Teknik Direktör: Taner Öcal

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Erkan Engin, Erkan Akbulut, Ali Can Alp, Ramazan Keleş

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