Beşiktaş 1 - Demir Grup Sivasspor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.
Beşiktaş: Tolga Zengin, Pepe (79' Enzo Roco), Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson (58' Dorukhan Toköz), Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup (57' Mustafa Pektemek), Güven Yalçın
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal (85' Uğur Çiftçi), Douglas, Robinho, Carl Medjani, Hakan Arslan, Gabriel Torje, Emre Kılınç (81' Delvin Ndinga), Arouna Kone (65' Muhammet Demir)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Özgür Yankaya
Goller: DK 11: Güven Yalçın (Beşiktaş), DK 14: David Braz (Demir Grup Sivasspor), DK 53: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 33: David Braz (Demir Grup Sivasspor), DK 67: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 68: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 68: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), DK 72: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 79: Paul Papp (Demir Grup Sivasspor), DK 88: Enzo Roco (Beşiktaş)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.