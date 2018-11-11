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Beşiktaş 1 - Demir Grup Sivasspor 2
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BEŞİKTAŞ 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 2

Beşiktaş 1 - Demir Grup Sivasspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

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Beşiktaş 1 - Demir Grup Sivasspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

Beşiktaş: Tolga Zengin, Pepe (79' Enzo Roco), Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson (58' Dorukhan Toköz), Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup (57' Mustafa Pektemek), Güven Yalçın

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal (85' Uğur Çiftçi), Douglas, Robinho, Carl Medjani, Hakan Arslan, Gabriel Torje, Emre Kılınç (81' Delvin Ndinga), Arouna Kone (65' Muhammet Demir)

Teknik Direktör:

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Özgür Yankaya

Goller: DK 11: Güven Yalçın (Beşiktaş), DK 14: David Braz (Demir Grup Sivasspor), DK 53: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 33: David Braz (Demir Grup Sivasspor), DK 67: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 68: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 68: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), DK 72: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 79: Paul Papp (Demir Grup Sivasspor), DK 88: Enzo Roco (Beşiktaş)

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