Osmanlıspor 1 - İstanbulspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Osmanlıspor ile İstanbulspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (86' Oğuzhan Erdoğan), Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Tortol Lumanza Lembi (73' Beykan Şimşek), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Alperen Uysal, Clesio Bauque (71' Muhammed Demirci), Patrick Etoga (46' Barış Örücü), Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Arif Morkaya, Halil Çolak (56' Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Murat Temel, Cemal Alpay, Yasin Kol
Gol: DK 11: Magaye Gueye (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 9: Patrick Etoga (İstanbulspor), DK 11: Halil Çolak (İstanbulspor), DK 48: Tugay Kaçar (Osmanlıspor), DK 70: Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor), DK 80: Zydrunas Karcemarskas (Osmanlıspor), DK 81: Onur Ergün (İstanbulspor), DK 88: Beykan Şimşek (Osmanlıspor)
Kırmızı Kart: DK 42: Ali Dere (İstanbulspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.