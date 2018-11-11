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OSMANLISPOR 1 - İSTANBULSPOR 0

Osmanlıspor 1 - İstanbulspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Osmanlıspor ile İstanbulspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.

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Osmanlıspor 1 - İstanbulspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Osmanlıspor ile İstanbulspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (86' Oğuzhan Erdoğan), Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Tortol Lumanza Lembi (73' Beykan Şimşek), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye

Teknik Direktör: Osman Özköylü

İstanbulspor: Alperen Uysal, Clesio Bauque (71' Muhammed Demirci), Patrick Etoga (46' Barış Örücü), Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Arif Morkaya, Halil Çolak (56' Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: Ramazan Keleş, Murat Temel, Cemal Alpay, Yasin Kol

Gol: DK 11: Magaye Gueye (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Patrick Etoga (İstanbulspor), DK 11: Halil Çolak (İstanbulspor), DK 48: Tugay Kaçar (Osmanlıspor), DK 70: Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor), DK 80: Zydrunas Karcemarskas (Osmanlıspor), DK 81: Onur Ergün (İstanbulspor), DK 88: Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: DK 42: Ali Dere (İstanbulspor)

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