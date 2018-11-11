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Antalyaspor 1 - Akhisar Bel. 2
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ANTALYASPOR 1 - AKHİSAR BEL. 2

Antalyaspor 1 - Akhisar Bel. 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Antalyaspor ile Akhisar Bel. Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

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Antalyaspor 1 - Akhisar Bel. 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Antalyaspor ile Akhisar Bel. Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Maicon Marques, Chico (80' Abdelaziz Barrada), Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (53' Mevlüt Erdinç), Doğukan Sinik (70' Serdar Özkan), Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Abdoul Sissoko, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Avdija Vrsajevic, Josue (90' Bilal Kısa), Helder Barbosa, Güray Vural, Aykut Çeviker, Onur Ayık (73' Eray Ataseven), Elvis Manu (88' Onurcan Güler)

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 67: Helder Barbosa (Akhisar Bel.), DK 87: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 90: Miguel Lopes (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 63: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 67: Diego Angelo (Antalyaspor), DK 74: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 89: Josue (Akhisar Bel.)

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