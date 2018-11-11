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Fenerbahçe 2 - Alanyaspor 0
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FENERBAHÇE 2 - ALANYASPOR 0

Fenerbahçe 2 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

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Fenerbahçe 2 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı (53' İsmail Köybaşı), Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena (64' Yassine Benzia), Mauricio Isla, Andre Ayew, Elif Elmas, Islam Slimani (83' Mehmet Topal), Michael Frey

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Giannis Maniatis (35' Lucas Villafanez), Djalma Campos, Ceyhun Gülselam (78' Filipe Augusto), Efecan Karaca (73' Bobo), Junior Fernandes, Papiss Cisse

Teknik Direktör:

Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Volkan Bayarslan

Goller: DK 19: Andre Ayew (Fenerbahçe), DK 31: Michael Frey (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 17: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), DK 57: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), DK 79: Merih Demiral (Alanyaspor), DK 88: Mehmet Topal (Fenerbahçe)

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