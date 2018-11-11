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İşte Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:30'da başlayacak Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, , , Domagoj Vıda, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Caner Erkin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Tolgahan Acar, , Andreı Gabrıel Torje, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör:

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Özgür Yankaya

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