İşte Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:30'da başlayacak Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, , , Domagoj Vıda, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Caner Erkin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Tolgahan Acar, , Andreı Gabrıel Torje, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Özgür Yankaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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