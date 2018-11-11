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Osmanlıspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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OSMANLISPOR - İSTANBULSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Osmanlıspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Osmanlıspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Osmanlıspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Tugay Kacar, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson

Teknik Direktör: Osman Özköylü

İstanbulspor: Arif Morkaya, Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, , Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: Ramazan Keleş, Murat Temel, Cemal Alpay, Yasin Kol

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