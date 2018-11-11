Osmanlıspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Osmanlıspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Tugay Kacar, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Arif Morkaya, Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, , Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Murat Temel, Cemal Alpay, Yasin Kol
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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