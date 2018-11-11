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Antalyaspor - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...
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ANTALYASPOR - AKHİSAR BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Antalyaspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Antalyaspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Avdıja Vrsajevıc, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Güray Vural, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez, Tugay Kaan Numanoğlu

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Antalyaspor 1 - Akhisar Bel. 2
Akhisar Bel. 1 - BB Erzurumspor 1
Kasımpaşa 1 - Antalyaspor 2
Akhisar Bel. - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
İşte Kasımpaşa - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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