Antalyaspor - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Antalyaspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
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Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Avdıja Vrsajevıc, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Güray Vural, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez, Tugay Kaan Numanoğlu
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