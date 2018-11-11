Altay 3 - Adana Demirspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Altay ile Adana Demirspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-0 kazandı.
Altay: Egemen Gençalp, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Yasin Palaz, İhsan Furkan Deniz (75' Pedro Eugenio), Özgür Özkaya, Metin Yüksel, Adnan Aganovic (46' Serkan Sözmen), Hüsamettin Yener (82' Tevfik Altındağ), Atakan Rıdvan Çankaya, Marco Paixao
Teknik Direktör:
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Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler (56' Boubacar Traore), Hakan Bilgiç, Galip Güzel (69' Erdal Öztürk), Jakub Kosecki, Berk Yıldız, Hamidou Traore, Orkan Çınar (78' Emre Nefiz), Pote
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas, Erkan Engin
Goller: DK 8: Marco Paixao (Altay), DK 55: İbrahim Öztürk (Altay), DK 90: Marco Paixao (Altay)
Sarı Kartlar: DK 12: Özgür Özkaya (Altay), DK 15: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 15: Galip Güzel (Adana Demirspor), DK 22: Adnan Aganovic (Altay), DK 54: Orkan Çınar (Adana Demirspor), DK 65: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 88: Milan Mitrovic (Adana Demirspor)
Kırmızı Kart: DK 44: Özgür Özkaya (Altay)
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