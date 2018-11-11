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Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Şener Özbayraklı, , , Mathieu Valbuena, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, , Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, , , Mayele Fabrice Nsakala, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Georgıos Tzavellas, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa

Teknik Direktör:

Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Volkan Bayarslan

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