Bursaspor 1 - Kasımpaşa 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.
Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou (74' Jani Atanasov), Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Tunay Torun (57' Henri Saivet), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Stephane Badji, Allano Lima, Diafra Sakho (46' Umut Nayir)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek (61' Josue Sa), Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (90' İlhan Depe), Samuel Eduok (82' Bengali Koita), Tarkan Serbest, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Özgüç Türkalp
Goller: DK 22: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 26: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 48: Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 38: Allano Lima (Bursaspor), DK 45: Tunay Torun (Bursaspor), DK 65: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 83: Loret Sadiku (Kasımpaşa)
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