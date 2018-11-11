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Bursaspor 1 - Kasımpaşa 2
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BURSASPOR 1 - KASIMPAŞA 2

Bursaspor 1 - Kasımpaşa 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

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Bursaspor 1 - Kasımpaşa 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou (74' Jani Atanasov), Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Tunay Torun (57' Henri Saivet), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Stephane Badji, Allano Lima, Diafra Sakho (46' Umut Nayir)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek (61' Josue Sa), Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (90' İlhan Depe), Samuel Eduok (82' Bengali Koita), Tarkan Serbest, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Özgüç Türkalp

Goller: DK 22: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 26: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 48: Trezeguet (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 38: Allano Lima (Bursaspor), DK 45: Tunay Torun (Bursaspor), DK 65: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 83: Loret Sadiku (Kasımpaşa)

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