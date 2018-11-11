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Elazığspor 3 - Eskişehirspor 2
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ELAZIĞSPOR 3 - ESKİŞEHİRSPOR 2

Elazığspor 3 - Eskişehirspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Elazığspor ile Eskişehirspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elazığspor 3-2 kazandı.

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Elazığspor 3 - Eskişehirspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Elazığspor ile Eskişehirspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 3-2 kazandı.

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Serkan Kurtuluş (72' Eren Çinkılınç), Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos (89' Idrissa Diarra), Lamine Diarra (78' Kadir Taşoğlu)

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Alperen Kocabaş, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner, Furgan Polat (83' Kaan Gül), Tolga Yakut (59' Talha Erdoğan), Mehmet Feyzi Yıldırım, Fıratcan Üzüm (40' Bedirhan Altunbaş), Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Onur Karabaş, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral, Emre Malok

Goller: DK 6: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), DK 32: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 47: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 55: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 72: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 30: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 46: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), DK 63: Cemali Sertel (Eskişehirspor), DK 77: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 90: Semih Güler (Eskişehirspor)

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