Ümraniyespor 0 - Altınordu 0
Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan (67' Alaaddin Okumuş), Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Muhammed Gönülaçar (55' Recep Aydın), Serkan Göksu, Emircan Altıntaş (61' Atabey Çiçek), Levy Madinda, Andreas Vasilogiannis, Leandrinho
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Enes Sığırcı, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar (82' Anıl Koç), Sefa Yılmaz, Muhammed Mert (59' Hüseyin Atakan Üner), Alican Özfesli, Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş (73' Berkay Samancı)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali Tuna, Atilla Karaoğlan
Sarı Kartlar: DK 15: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor), DK 35: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 45: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 61: Recep Aydın (Ümraniyespor), DK 67: Mücahit Albayrak (Ümraniyespor), DK 90: Sefa Yılmaz (Altınordu)
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