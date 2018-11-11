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Altay - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
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ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altay - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Altay ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Altay ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Gençer Cansev, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener, , Yasin Palaz, , Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Batuhan İşçiler, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hakem: Serkan Çınar, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas, Erkan Engin

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