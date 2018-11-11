Altay - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Altay ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Gençer Cansev, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener, , Yasin Palaz, , Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör:
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Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Batuhan İşçiler, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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