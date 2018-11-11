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Ümraniyespor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Mehmet Enes Sığırcı, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali Tuna, Atilla Karaoğlan

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