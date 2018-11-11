Elazığspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Elazığspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Lamine Dıarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
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Eskişehirspor: Semih Güler, , Alperen Kocabaş, Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Hakem: Onur Karabaş, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral, Emre Malok
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