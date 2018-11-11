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Bursaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BURSASPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Bursaspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, , Stephane Badjı, Iasmın Latovlevıcı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Özgür Çek, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Özgüç Türkalp

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Bursaspor 1 - Kasımpaşa 2
Trabzonspor 1 - Bursaspor 1
Trabzonspor - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kasımpaşa 1 - Antalyaspor 2
İşte Kasımpaşa - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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