Kayserispor 0 - Galatasaray 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Kayserispor ile Galatasaray Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (61' Silvestre Varela), Şamil Cinaz, Rajko Rotman, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah (86' Hakan Çıtak), Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
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Galatasaray: Fernando Muslera (90' İsmail Çipe), Maicon Roque, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Mariano Filho, Selçuk İnan (90' Yunus Akgün), Younes Belhanda, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli (87' Celil Yüksel), Sinan Gümüş, Henry Onyekuru
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 18: Henry Onyekuru (Galatasaray), DK 75: Henry Onyekuru (Galatasaray), DK 88: Ömer Bayram (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 17: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 34: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 35: Oleksandr Kucher (Kayserispor), DK 59: Ozan Kabak (Galatasaray), DK 63: Bernard Mensah (Kayserispor), DK 75: Henry Onyekuru (Galatasaray), DK 80: Cristian Sapunaru (Kayserispor)
Kırmızı Kart: DK 83: Tiago Lopes (Kayserispor)
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