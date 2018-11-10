Kayserispor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, Şamil Çinaz, , Umut Bulut, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Bernard Mensah, Oleksandr Kucher, Atila Turan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, , , Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.