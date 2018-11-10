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Kayserispor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, Şamil Çinaz, , Umut Bulut, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Bernard Mensah, Oleksandr Kucher, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, , , Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör:

Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Öğretmenoğlu

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