Gençlerbirliği de yenilgi ile tanıştı...

Balıkesirspor Baltok 3 - Gençlerbirliği 1
Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gençlerbirliği Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (84' Foxi Kethevoama), Cumali Bişi, Furkan Çil (73' Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (90' Cüneyt Köz), Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan (42' Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (84' Nadir Çiftçi), Jailton Paraiba, Mert Nobre (77' Deniz Yılmaz)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Cemil Tunç, Caner Ak
Goller: DK 26: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 59: Mert Nobre (Gençlerbirliği), DK 89: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 42: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 54: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), DK 59: Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok)
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