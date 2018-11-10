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Gençlerbirliği de yenilgi ile tanıştı...
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GENÇLERBİRLİĞİ DE YENİLGİ İLE TANIŞTI...

Gençlerbirliği de yenilgi ile tanıştı...

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gençlerbirliği Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 3 - Gençlerbirliği 1

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gençlerbirliği Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (84' Foxi Kethevoama), Cumali Bişi, Furkan Çil (73' Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (90' Cüneyt Köz), Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan (42' Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (84' Nadir Çiftçi), Jailton Paraiba, Mert Nobre (77' Deniz Yılmaz)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Cemil Tunç, Caner Ak

Goller: DK 26: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 59: Mert Nobre (Gençlerbirliği), DK 89: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 42: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 54: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), DK 59: Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok)
 

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