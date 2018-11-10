Çaykur Rizespor 1 - M.Başakşehir 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Çaykur Rizespor ile M.Başakşehir Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı (65' Süleyman Koç), Jakub Brabec, Koray Altınay (45' Ali Çamdalı), Fernando Boldrin, Robin Yalçın, Marwane Saadane, Aminu Umar, Braian Samudio (76' Oleksandr Gladky), Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Okan Buruk
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M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (66' Arda Turan), Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir (75' Emre Belözoğlu), Edin Visca, İrfan Can Kahveci (84' Gökhan İnler), Rijad Bajic
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
Goller: DK 52: Manuel Da Costa (M.Başakşehir), DK 64: Rijad Bajic (M.Başakşehir), DK 79: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 41: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 42: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), DK 90: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)
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