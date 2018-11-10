Maçın ilk devresinde kendi istedikleri gibi oynayamadıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:
"Oyunu genelde tutmasını bildik. Rakibe birkaç pozisyon verdik. Bizim de ilk yarıda net pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya başlamadan önce arkadaşlarımıza maça biraz daha tempo koymamız gerektiğini söyledim. Biraz daha istememiz gerektiğini anlattım. Sonuçta her şey iyi giderken ikinci yarının başında bir pozisyonumuz var. Yüzde yüz penaltımızın olduğu söyleniyor. Eğer VAR sistemi varsa neden VAR sistemine gidilmedi? Yüzde yüz penaltımız neden verilmedi? Sonuçta oyunu dengeledik derken kendi kalemize attığımız bir gol. Şanssızlık. Bu golden sonra da takım biraz daha baskı yaparak bir gol bulup en azından maçı berabere bitirip veya ikinciyi atıp kazanabilir miyiz derken ikinci golü yedik. Yemememiz gereken ikinci golü yedik. Sonuçta bugün buradan istediğimiz gibi puan alamadık. Üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Atiker Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz."
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