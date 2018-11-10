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Giresunspor 4 - K Karabükspor 0
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GİRESUNSPOR 4 - K KARABÜKSPOR 0

Giresunspor 4 - K Karabükspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Giresunspor ile K Karabükspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 4-0 kazandı.

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Giresunspor 4 - K Karabükspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Giresunspor ile K Karabükspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 4-0 kazandı.

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, William Sery, Emre Uğur Uruç, Abiola Dauda, Muhammed Ildiz (77' Fatih Atik), Guy Landel, Kürşad Sürmeli, Kağan Miray Bağış (67' Ozan Can Kökcü), Said Idazza (34' Volkan Okumak)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz (61' Abdullah Sezgin), Sezer Gündüz, Fatih Tultak, Arda Belen, Fatih Kızılay (76' Toykan Topuz), Ahmet Karadayı, Berk Kervankıran, Hüseyin Topbaş (68' Doğukan Sabih Toksöz), Arif Bostancı, Melih Berat Arslan

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak, Mert Güzenge

Goller: DK 45: Abiola Dauda (Giresunspor), DK 66: Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), DK 79: Abiola Dauda (Giresunspor), DK 87: Abiola Dauda (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Arif Bostancı (K Karabükspor), DK 90: Doğukan Sabih Toksöz (K Karabükspor)

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