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BB Erzurumspor 2 - Göztepe 1
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BB ERZURUMSPOR 2 - GÖZTEPE 1

BB Erzurumspor 2 - Göztepe 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında BB Erzurumspor ile Göztepe Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

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BB Erzurumspor 2 - Göztepe 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında BB Erzurumspor ile Göztepe Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Stephane Acka, Özer Hurmacı (89' Siphiwe Tshabalala), Emrah Başsan (77' Arsen Khubulov), İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (59' Moussa Kone), Gilles Sunu

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Cristian Titi, Kadu, Berkan Emir, Yasin Öztekin, Celso Borges (82' Samed Ali Kaya), Andre Castro, Andre Poko (62' Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar, Cameron Jerome (63' Sokol Cikalleshi)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 28: İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor), DK 53: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 90: Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 33: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 33: Celso Borges (Göztepe), DK 45: Gilles Sunu (BB Erzurumspor), DK 66: Alpaslan Öztürk (Göztepe)

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