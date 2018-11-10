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Afjet Afyonspor 1 - Hatayspor 2
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AFJET AFYONSPOR 1 - HATAYSPOR 2

Afjet Afyonspor 1 - Hatayspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Afjet Afyonspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazandı.

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Afjet Afyonspor 1 - Hatayspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Afjet Afyonspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazandı.

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Türker Toptaş, İsmet Benli, Mehmet Güven, Yasin Yener, Aykut Uluç (67' Sinan Özkan), Taşkın İlter, Abdulkadir Kuzey (55' Oltan Karakullukçu), Ersel Aslıyüksek (76' Onur Toprak)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (90' Soner Örnek), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (46' Hamza Gür), Sinan Kurumuş (90' Hamidou Maiga)

Teknik Direktör:

Hakem: Süleyman Abay, Erkan Akbulut, Soner Maraş, Burak Şeker

Goller: DK 55: Gökhan Karadeniz (Hatayspor), DK 72: Sinan Kurumuş (Hatayspor), DK 80: Sinan Özkan (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 14: Abdulkadir Kuzey (Afjet Afyonspor ), DK 26: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), DK 33: Türker Toptaş (Afjet Afyonspor ), DK 45: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 82: Gökhan Karadeniz (Hatayspor)

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