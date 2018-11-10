Atiker Konyaspor 2 - MKE Ankaragücü 0

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Eskikurt

10 Kasım 201816:01

Arkadaşlar canımız sağolsun kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı ancak maçtan önce seyirci yasağının olmasi eyyamcı bir hakemin maçımıza ver olması maç başlamadan bir sıfır mağlup başladık maça takım tutuktu ilk yarı adeta sahada yoktum Kenenin kaleye vurduğu o cılız şu vede El kabirin cılız volesi olmasa . Konya çok diri hücum gücü çok iyi takım Ikinci yarı bir penaltımız verilmedi verilse maça ortak olabilirdik sağlık olsun bizde üzüntü yaşayacağız her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir kötü oynamış olabiliriz bu her takım için geçerli yinede ben Ismail hoca ve takımı bağrına basıyorum onlar bizim canımız.