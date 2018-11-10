﻿
Atiker Konyaspor 2 - MKE Ankaragücü 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATİKER KONYASPOR 2 - MKE ANKARAGÜCÜ 0

Atiker Konyaspor 2 - MKE Ankaragücü 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Atiker Konyaspor ile MKE Ankaragücü Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

457 Okunma

Atiker Konyaspor 2 - MKE Ankaragücü 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Atiker Konyaspor ile MKE Ankaragücü Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne (73' Selim Ay), Ferhat Öztorun (64' Evgen Opanasenko), Uğur Demirok, Nejc Skubic, Mustapha Yatabare, Volkan Fındıklı (46' Abdou Traore), Moryke Fofana, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Ricardo Faty, Kenan Özer (66' Alessio Cerci), Anton Putsila (78' Olanrewaju Kehinde), Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir (85' Youness Mokhtar)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener, Sarperbarış Saka

Goller: DK 56: Ricardo Faty (Atiker Konyaspor), DK 77: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 32: Brice Dja Djedje (MKE Ankaragücü), DK 41: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü), DK 82: Selim Ay (Atiker Konyaspor)

﻿

Yemememiz gereken ikinci golü yedik...
Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
Demir Grup Sivasspor 0 - Atiker Konyaspor 0
Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
4
"Oyuncularım her verdiğim görevi yerine getirdi"
6
MKE Ankaragücü 3 - Kayserispor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Eskikurt
10 Kasım 201816:01
Arkadaşlar canımız sağolsun kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı ancak maçtan önce seyirci yasağının olmasi eyyamcı bir hakemin maçımıza ver olması maç başlamadan bir sıfır mağlup başladık maça takım tutuktu ilk yarı adeta sahada yoktum Kenenin kaleye vurduğu o cılız şu vede El kabirin cılız volesi olmasa . Konya çok diri hücum gücü çok iyi takım Ikinci yarı bir penaltımız verilmedi verilse maça ortak olabilirdik sağlık olsun bizde üzüntü yaşayacağız her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir kötü oynamış olabiliriz bu her takım için geçerli yinede ben Ismail hoca ve takımı bağrına basıyorum onlar bizim canımız.
﻿