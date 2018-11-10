Atiker Konyaspor 2 - MKE Ankaragücü 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Atiker Konyaspor ile MKE Ankaragücü Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne (73' Selim Ay), Ferhat Öztorun (64' Evgen Opanasenko), Uğur Demirok, Nejc Skubic, Mustapha Yatabare, Volkan Fındıklı (46' Abdou Traore), Moryke Fofana, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Ricardo Faty, Kenan Özer (66' Alessio Cerci), Anton Putsila (78' Olanrewaju Kehinde), Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir (85' Youness Mokhtar)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener, Sarperbarış Saka
Goller: DK 56: Ricardo Faty (Atiker Konyaspor), DK 77: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 32: Brice Dja Djedje (MKE Ankaragücü), DK 41: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü), DK 82: Selim Ay (Atiker Konyaspor)
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