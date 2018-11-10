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Boluspor 1 - Denizlispor 2
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BOLUSPOR 1 - DENİZLİSPOR 2

Boluspor 1 - Denizlispor 2

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Boluspor ile Denizlispor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı.

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Boluspor 1 - Denizlispor 2

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Boluspor ile Denizlispor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (85' Mustafa Durak), İshak Çakmak, Umut Gündoğan (80' Bilal Sebaihi), Melih Okutan (65' Burak Asan), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Ismail Aissati (84' Burak Altıparmak), Burak Çalık (90' Gökhan Süzen), Marc Kibong Mbamba, Recep Niyaz, Deniz Vural (46' Ziya Alkurt), Mehmet Akyüz

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Serkan Tokat, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 35: Ismail Aissati (Boluspor), DK 60: Recep Niyaz (Denizlispor), DK 69: Burak Çalık (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 19: Uğur Akdemir (Boluspor), DK 27: İshak Çakmak (Boluspor), DK 45: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 63: Umut Gündoğan (Boluspor), DK 78: Gökhan Değirmenci (Boluspor), DK 82: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 90: Özgürcan Özcan (Boluspor)

Kırmızı Kart: DK 31: İshak Çakmak (Boluspor)

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