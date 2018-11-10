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İşte Giresunspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GİRESUNSPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Giresunspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Giresunspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Giresunspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , , Kağan Miray Bağış, , , Muhamed Ildız, Emre Uğur Uruç, Kayacan Erdoğan, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , , , , Fatih Kızılay, Arif Bostancı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak, Mert Güzenge

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Giresunspor 4 - K Karabükspor 0
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İşte Gençlerbirliği - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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