İşte Giresunspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Giresunspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , , Kağan Miray Bağış, , , Muhamed Ildız, Emre Uğur Uruç, Kayacan Erdoğan, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , , , , Fatih Kızılay, Arif Bostancı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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