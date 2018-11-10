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İşte Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE BALIKESİRSPOR BALTOK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Cemil Tunç, Caner Ak

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