﻿
Çaykur Rizespor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÇAYKUR RİZESPOR - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çaykur Rizespor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Çaykur Rizespor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

264 Okunma

Çaykur Rizespor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Rıad Bajıc, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

﻿

Çaykur Rizespor 1 - M.Başakşehir 2
Göztepe 2 - Çaykur Rizespor 0
Göztepe - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0
M.Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
Futbol: Haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿