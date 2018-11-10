Çaykur Rizespor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Rıad Bajıc, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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