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Afjet Afyonspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Afjet Afyonspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Mehmet Güven, Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey, Mehmet Seyfettin Sedef, Taşkın İlter, İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: Süleyman Abay, Erkan Akbulut, Soner Maraş, Burak Şeker

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Afjet Afyonspor 1 - Hatayspor 2
Adana Demirspor 1 - Afjet Afyonspor 0
Hatayspor 0 - Ümraniyespor 1
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