Afjet Afyonspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Mehmet Güven, Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey, Mehmet Seyfettin Sedef, Taşkın İlter, İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Erkan Akbulut, Soner Maraş, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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